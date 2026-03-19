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"2025 foi extraordinário ​para a Sonae". Lucros do grupo sobem para 247 milhões de euros

19 mar, 2026 - 10:58 • Lusa

A dívida líquida consolidada da Sonae diminuiu 102 milhões de euros, de acordo com o comunicado. O grupo propõe um dividendo por ação de 6.217 cêntimos de euro.

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A Sonae obteve um lucro de 247 milhões de euros em 2025, um aumento de 11% em relação ano anterior, impulsionado pelo crescimento dos negócios e reforço da eficiência operacional, comunicou a empresa.

O resultado líquido atribuível aos acionistas superou os 223 milhões de euros obtidos em 2024, de acordo com a empresa, que, no comunicado enviado à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) ,indica que o volume de negócios consolidado cresceu 14%, para 11,4 mil milhões de euros, "com a expansão orgânica, reforço de posições de liderança, exploração de sinergias e gestão estratégica do portefólio".

Também o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) subiu 18%, para 1,2 mil milhões de euros, "refletindo o crescimento dos negócios e os ganhos de eficiência operacional", segundo a empresa.

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A dívida líquida consolidada da Sonae diminuiu 102 milhões de euros, de acordo com o comunicado.

O grupo propõe um dividendo por ação de 6.217 cêntimos de euro.

"[O ano de] 2025 foi extraordinário para a Sonae, reforçando a nossa confiança de que estamos a construir um grupo coeso de empresas líderes, com escala, capacidade e ambição para criar valor económico e social no longo prazo", refere a presidente executiva (CEO) da Sonae, citada no comunicado.

Cláudia Azevedo acrescenta que, "após uma reconfiguração significativa do portefólio da Sonae no ano passado, nomeadamente através dos investimentos relevantes na Musti e na Druni, em 2025 os nossos esforços centraram-se na integração bem sucedida destas empresas, bem como no apoio a todos os negócios para que continuem a prosperar nos seus mercados".

A CEO destaca que o grupo atingiu "máximos históricos, com o volume de negócios a alcançar 11,4 mil milhões de euros, crescendo 14%, enquanto o EBITDA subjacente cresceu 24% para 1,12 mil milhões de euros, uma melhoria da margem de 9,1% para 9,9%".

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