Cabaz alimentar da Deco atinge novo máximo e ultrapassa os 254 euros

O preço do cabaz de bens alimentares essenciais voltou a subir e atingiu um novo valor recorde, de acordo com a análise semanal da Deco Proteste.

Segundo a organização, o conjunto de 63 produtos custa agora 254,32 euros, o valor mais elevado desde que este acompanhamento começou, em 2022. Em comparação com a semana anterior, registou-se um aumento ligeiro de 0,19 euros, mas o agravamento é mais expressivo quando analisado a médio prazo.

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Desde o início do ano, os consumidores passaram a pagar mais 12,49 euros pelo mesmo cabaz, o que representa um aumento de 5,16%. Já em termos anuais, a diferença é de 17,37 euros, enquanto, face a 2022, o cabaz custa hoje mais 66,62 euros, ou seja, uma subida de 35,49%.

A Deco Proteste sublinha que o cabaz “voltou a bater novo recorde e nunca esteve tão caro”, refletindo a pressão contínua sobre o custo de vida.

Na última semana, entre 11 e 18 de março, os maiores aumentos percentuais registaram-se em produtos como os cereais de fibra, que subiram 28% para 4,73 euros, o pão de forma sem côdea, com um aumento de 13% para 2,57 euros, e os cereais integrais, que cresceram 11% para 4,10 euros.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, destacam-se subidas expressivas em produtos como a couve-coração, que encareceu 42%, o robalo, com um aumento de 36%, e o café torrado moído, que subiu 30%.

Olhando para a evolução desde 2022, há produtos que mais do que duplicaram de preço. É o caso da carne de novilho para cozer, que aumentou 121%, bem como dos ovos, com uma subida de 84%, e novamente da couve-coração, que acumula um aumento de 87%.

O cabaz analisado inclui produtos essenciais de várias categorias, como carne, peixe, congelados, frutas e legumes, laticínios e mercearia — entre eles alimentos como frango, pescada, batata, arroz, leite ou fruta — refletindo assim o impacto direto da inflação no consumo diário das famílias.