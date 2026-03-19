IP estuda "eventual subida" da Linha do Norte para evitar inundações em Alfarelos

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a estudar uma "eventual subida" do troço da Linha do Norte entre Alfarelos e Pampilhosa, para evitar a repetição das inundações durante as tempestades de janeiro e fevereiro. O corte resultante destas inundações parou, por vários dias, os comboios Alfa Pendular e Intercidades entre Porto e Lisboa, criando dificuldades nas deslocações a milhares de passageiros. "Uma eventual subida de rasante neste troço, atendendo aos condicionamentos existentes", aponta a IP, "exigirá soluções técnicas significativamente complexas de estabilização da plataforma e dos aterros e um plano de intervenção geográfico substancialmente mais amplo e complexo para toda a zona geográfica envolvente à estação de Alfarelos". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Esta análise encontra-se em estudo", afirma a IP em resposta a perguntas enviadas pela Renascença a 10 de fevereiro, "visando integrar, no futuro, soluções avançadas que permitam às infraestruturas rodoviárias e ferroviárias maior resiliência climática e mitigação dos riscos associados à respetiva geolocalização". Entre os condicionamentos à obra estão, segundo a gestora da rede ferroviária portuguesa, "a extensão da zona de aluvião" — isto é, dos sedimentos depositados pelo leito do rio Mondego — e "as características dos solos de fundação". O ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, admitiu em fevereiro à Renascença que o problema das inundações não se resolve "com um simples alteamento da linha", e que "muito provavelmente seria preciso construir uma linha inteiramente nova naquele troço".

A Linha do Norte sofreu várias inundações nas margens do rio Mondego entre o final de janeiro e meados de fevereiro, principalmente entre as estações de Granja do Ulmeiro-Alfarelos e Formoselha-Santo Varão. Isso provocou vários dias de cortes naquela zona da Linha do Norte, e da suspensão dos serviços de longo curso da CP. A Renascença também questionou a IP sobre a remoção do alteamento da linha no projeto de renovação da via entre Alfarelos e Pampilhosa, do Ferrovia 2020. A empresa afirma que, na sequência dessa obra, "foi lançado um investimento complementar destinado a concretizar um conjunto de ações que visam melhorar os atuais constrangimentos de capacidade na estação de Alfarelos", atirando a subida da linha para o futuro que agora estuda.

"Nesta fase de intervenção na Linha do Norte, mantém-se a altimetria das vias gerais na Estação de Alfarelos e no troço até à Pampilhosa, devido aos condicionamentos impostos por pontos fixos da infraestrutura existente", esclarece a IP sobre a "intervenção complementar atualmente em curso". "No âmbito deste investimento recente, não foi incluído o estudo de intervenções destinadas à eliminação ou mitigação da vulnerabilidade da Linha do Norte a situações de cheias", diz a IP. "A dimensão e o impacto dessas intervenções — que afetariam infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e outras, existentes e adjacentes ao longo da Linha do Norte — extravasam largamente o âmbito desta intervenção complementar". A nova linha de alta velocidade, cujo troço na zona de Coimbra foi colocado pela segunda vez em concurso público, não terá o mesmo problema que a Linha do Norte, já que atravessa a zona do rio Mondego sempre em ponte. Os comboios de alta velocidade que param em Coimbra também não vão passar em Alfarelos, já que a reentrada na linha de alta velocidade se faz em Taveiro, cerca de 14km a este da estação de Alfarelos. "Limitações" também condicionam alteamento entre Alverca e Castanheira do Ribatejo A Renascença questionou ainda a IP sobre o projeto de modernização da Linha do Norte já nas margens do rio Tejo. O documento, então em consulta pública, não prevê o alteamento da plataforma da Linha do Norte entre Alverca e Castanheira do Ribatejo (troço que esteve inundado a 2 de fevereiro), referindo que "não é possível subi-la muito mais". "Este projeto tem por âmbito a modernização de uma linha existente (e não a construção de uma nova infraestrutura), envolvendo desta forma desafios técnicos muito relevantes" associados "ao alargamento da atual plataforma da via" para passar de duas para quatro linhas, refere a IP. A empresa acrescenta depois que "desde a fase inicial do desenvolvimento do projeto existiu o objetivo de subida da rasante (cota altimétrica) da linha, aumentando também a secção das passagens hidráulicas para restabelecimento das linhas de água atravessadas, para evitar danos causados por cheias e inundações". A IP detalha ainda que o projeto sobe a linha "sempre que tal se revelou tecnicamente viável", sublinhando vários pontos referidos no estudo de impacte ambiental, referentes a atravessamentos de cursos de água. Nesses, a linha é subida entre 45 e 77 centímetros.