Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Portugal "não vai perder nem devolver" verbas do PRR, diz Montenegro

19 mar, 2026 - 23:12 • Ricardo Vieira

Primeiro-ministro agradece onda de "solidariedade" dos parceiros europeus após os temporais que deixaram um rasto de destruição em Portugal.

A+ / A-

Portugal "não vai perder nem devolver" verbas europeias relativas a projetos cuja execução foi prejudicada pelo "comboio de tempestades" que atingiu o país, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no final do Conselho Europeu, em Bruxelas.

O chefe do Governo destacou, em conferência de imprensa, a onda de "solidariedade" dos parceiros europeus em relação Portugal após os temporais que deixaram um rasto de destruição.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Foi a ocasião para colher a solidariedade de todos os Estados-membros e a disponibilidade total da Comissão Europeia para encontrar connosco uma solução, uma via, os mecanismos que forem necessários para que nós não percamos nenhuma das oportunidades de financiamento e investimento em curso no âmbito do PRR, e que foram prejudicadas, nesta fase final de execução, por um evento que não tem a ver com níveis de desempenho, por méritos de desempenho ou sequer com qualquer negligência da parte procedimental e de execução do Estado português”, afirmou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro sai da reunião com a garantia de que Portugal não vai perder fundos europeus, nomeadamente do Plano de Recuperação de Resiliência (PRR).

“Saímos daqui com a garantia de que, entre o Governo e a equipa da presidente da Comissão Europeia, sairá uma forma de acautelar que Portugal não vai perder nem devolver nenhuma verba que tenha a ver com estes projetos que só não vão ser concluídos neste período porque é manifestamente impossível devido a um motivo de força maior”, salientou.

Luís Montenegro ainda não pode detalhar "a modalidade em que isso pode acontecer", mas será "seguramente ao abrigo das regras" europeias, com "maior agilidade e facilidade, sem encontrar qualquer tipo de oposição dos restantes Estados-membros”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda