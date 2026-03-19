Portugal "não vai perder nem devolver" verbas do PRR, diz Montenegro

Portugal "não vai perder nem devolver" verbas europeias relativas a projetos cuja execução foi prejudicada pelo "comboio de tempestades" que atingiu o país, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no final do Conselho Europeu, em Bruxelas.



O chefe do Governo destacou, em conferência de imprensa, a onda de "solidariedade" dos parceiros europeus em relação Portugal após os temporais que deixaram um rasto de destruição.

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“Foi a ocasião para colher a solidariedade de todos os Estados-membros e a disponibilidade total da Comissão Europeia para encontrar connosco uma solução, uma via, os mecanismos que forem necessários para que nós não percamos nenhuma das oportunidades de financiamento e investimento em curso no âmbito do PRR, e que foram prejudicadas, nesta fase final de execução, por um evento que não tem a ver com níveis de desempenho, por méritos de desempenho ou sequer com qualquer negligência da parte procedimental e de execução do Estado português”, afirmou Luís Montenegro.



O primeiro-ministro sai da reunião com a garantia de que Portugal não vai perder fundos europeus, nomeadamente do Plano de Recuperação de Resiliência (PRR).

“Saímos daqui com a garantia de que, entre o Governo e a equipa da presidente da Comissão Europeia, sairá uma forma de acautelar que Portugal não vai perder nem devolver nenhuma verba que tenha a ver com estes projetos que só não vão ser concluídos neste período porque é manifestamente impossível devido a um motivo de força maior”, salientou.

Luís Montenegro ainda não pode detalhar "a modalidade em que isso pode acontecer", mas será "seguramente ao abrigo das regras" europeias, com "maior agilidade e facilidade, sem encontrar qualquer tipo de oposição dos restantes Estados-membros”.