Preços de gás e petróleo disparam depois de ataques israelitas

O barril de petróleo Brent para entrega em maio disparou hoje quase 5%, atingindo cerca de 113 dólares, devido ao aumento das tensões no Médio Oriente na sequência dos ataques a instalações de gás.

Às 06 horas desta quinta-feira, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, subia 4,75%, para 112,97 dólares. Entretanto, o petróleo intermediário do Texas avançou 1,28%, para 96,54 dólares.

O preço do gás na Europa disparou esta quinta-feira 35% após os ataques às infraestruturas energéticas no Médio Oriente, em particular um ataque iraniano à maior instalação de produção de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, no Qatar.

Pouco depois do início das negociações às 06h00, o contrato de futuros holandês TTF, considerado a referência europeia, subiu 28,06% para 70 euros por megawatt-hora, depois de ter chegado a subir 35%.

