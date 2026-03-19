- Noticiário das 9h
- 19 mar, 2026
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Guerra com o Irão
Preços de gás e petróleo disparam depois de ataques israelitas
19 mar, 2026 - 08:42 • Lusa
O preço do petróleo já tinha subido fortemente na véspera, na sequência dos recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações de gás iranianas.
O barril de petróleo Brent para entrega em maio disparou hoje quase 5%, atingindo cerca de 113 dólares, devido ao aumento das tensões no Médio Oriente na sequência dos ataques a instalações de gás.
Às 06 horas desta quinta-feira, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, subia 4,75%, para 112,97 dólares. Entretanto, o petróleo intermediário do Texas avançou 1,28%, para 96,54 dólares.
O preço do gás na Europa disparou esta quinta-feira 35% após os ataques às infraestruturas energéticas no Médio Oriente, em particular um ataque iraniano à maior instalação de produção de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, no Qatar.
Pouco depois do início das negociações às 06h00, o contrato de futuros holandês TTF, considerado a referência europeia, subiu 28,06% para 70 euros por megawatt-hora, depois de ter chegado a subir 35%.
O preço do petróleo já tinha subido fortemente na véspera, na sequência dos recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações de gás iranianas, entre as quais o campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, no Irão.
O Irão respondeu com ataques no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos a esse ataque por parte de Israel, em relação ao qual o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu não ter conhecimento, sendo que a agência Associated Press, citando uma fonte anónima, noticiou o contrário.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou destruir o campo de gás de South Pars, no Irão, caso o país lançasse outro ataque contra instalações de gás no Qatar.
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