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Gasóleo e gasolina voltam a ter grandes subidas na próxima semana
20 mar, 2026 - 08:57 • João Carlos Malta
Pela terceira semana seguida, o preço dos combustíveis mais consumidos pelos portugueses voltam a disparar.
Já a partir de segunda-feira, o preço do gasóleo vai subir 15 cêntimos e vai vender-se a valores bem acima dos dois euros. Já a gasolina sobe mais nove cêntimos em relação ao valor desta semana.
Os dados são fornecidos à Renascença pela ANAREC (Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis).
(notícia em atualização)
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