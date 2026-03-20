Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Combustíveis

Gasóleo e gasolina voltam a ter grandes subidas na próxima semana

20 mar, 2026 - 08:57 • João Carlos Malta

Pela terceira semana seguida, o preço dos combustíveis mais consumidos pelos portugueses voltam a disparar.

A+ / A-

Já a partir de segunda-feira, o preço do gasóleo vai subir 15 cêntimos e vai vender-se a valores bem acima dos dois euros. Já a gasolina sobe mais nove cêntimos em relação ao valor desta semana.

Os dados são fornecidos à Renascença pela ANAREC (Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis).

(notícia em atualização)

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda