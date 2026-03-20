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Energia
Preço do petróleo recua quase 2% após declarações de Netanyahu
20 mar, 2026 - 08:01 • Lusa
Na quinta-feira, tinha subido quase até aos 120 dólares.
O preço do petróleo recuou esta sexta-feira cerca de 2%, depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter dito que o Irão está prestes a ser "dizimado" e que a guerra terminará mais cedo do que se imaginava.
O barril de Brent, referência internacional, recuava 1,71% para 106,79 dólares por volta das 06h15. Na quinta-feira, tinha subido quase até aos 120 dólares.
O seu equivalente americano, o barril de WTI, recuava 2,15% para 93,50 dólares.
"As declarações de Netanyahu acalmaram os mercados", escreveu numa nota o analista da SPI Asset Management Stephen Innes.
Na quinta-feira, Benjamin Netanyahu disse, numa conferência de imprensa, que o Irão estava "a ser dizimado" e que Israel estava "a ganhar a guerra".
O Irão já não tem "capacidade para enriquecer urânio" nem "para produzir mísseis balísticos", acrescentou.
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