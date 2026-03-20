Teletrabalho e baixar velocidade: Agência Internacional de Energia recomenda reduzir consumo de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) recomendou esta sexta-feira o regresso ao teletrabalho e a redução dos limites de velocidade em autoestradas como medidas para "aliviar o impacto económico" do efeito da guerra entre EUA, Israel e Irão no fornecimento mundial de petróleo. "Trabalhar a partir de casa quando possível" e "reduzir os limites de velocidade em autoestradas por pelo menos 10 km/h" são as duas principais recomendações da AIE, com o objetivo de reduzir a procura por combustíveis. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A lista de recomendações inclui também "encorajar os transportes públicos", com uma "mudança dos carros privados para autocarros e comboios". Outra medida apontada é "alternar o acesso de carros privados às estradas de grandes cidades" — isto é, determinar uma rotação, de acordo com as matrículas, para definir os carros que têm acesso em cada dia, e reduzir o congestionamento no trânsito.

A AIE recomenda também "aumentar a partilha de carros e adotar práticas de condução eficientes", e aponta melhores práticas de condução também para reduzir o consumo de veículos comerciais e de entrega de mercadorias. A agência menciona ainda o desvio do uso do gás liquefeito de petróleo (GPL) dos transportes, colocando os veículos que necessitam deste combustível a utilizar gasolina. O objetivo é preservar o gás para necessidades como cozinhar ou aquecer água — mas a AIE pede a troca, "quando possível", para outras fontes de energia na cozinha, como placas elétricas.