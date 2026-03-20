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Teletrabalho e baixar velocidade: Agência Internacional de Energia recomenda reduzir consumo de petróleo

20 mar, 2026 - 12:09 • João Pedro Quesado

Organismo mundial avisa que os apoios "bem direcionados são mais eficazes" e sustentáveis "do que os subsídios generalizados". A velocidade máxima nas autoestradas deve baixar pelo menos 10 km/h.

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A Agência Internacional de Energia (AIE) recomendou esta sexta-feira o regresso ao teletrabalho e a redução dos limites de velocidade em autoestradas como medidas para "aliviar o impacto económico" do efeito da guerra entre EUA, Israel e Irão no fornecimento mundial de petróleo.

"Trabalhar a partir de casa quando possível" e "reduzir os limites de velocidade em autoestradas por pelo menos 10 km/h" são as duas principais recomendações da AIE, com o objetivo de reduzir a procura por combustíveis.

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A lista de recomendações inclui também "encorajar os transportes públicos", com uma "mudança dos carros privados para autocarros e comboios". Outra medida apontada é "alternar o acesso de carros privados às estradas de grandes cidades" — isto é, determinar uma rotação, de acordo com as matrículas, para definir os carros que têm acesso em cada dia, e reduzir o congestionamento no trânsito.

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A AIE recomenda também "aumentar a partilha de carros e adotar práticas de condução eficientes", e aponta melhores práticas de condução também para reduzir o consumo de veículos comerciais e de entrega de mercadorias.

A agência menciona ainda o desvio do uso do gás liquefeito de petróleo (GPL) dos transportes, colocando os veículos que necessitam deste combustível a utilizar gasolina. O objetivo é preservar o gás para necessidades como cozinhar ou aquecer água — mas a AIE pede a troca, "quando possível", para outras fontes de energia na cozinha, como placas elétricas.

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A AIE refere ainda a necessidade de evitar viagens de avião sempre que houver opções alternativas. Na Europa, apenas os países mais centrais têm ligações frequentes de comboios noturnos, ou de alta velocidade, que possam competir com o tempo de viagem de avião.

O organismo mundial aponta ainda que a indústria pode ajudar a libertar GPL para utilizações essenciais ao "aproveitar a flexibilidade das matérias-primas petroquímicas e implementar medidas de eficiência e manutenção a curto prazo".

"Os governos podem liderar pelo exemplo através de medidas no setor público, ação regulatória e incentivos direcionados, enquanto asseguram que o apoio aos consumidores é prestado no momento certo e centrado naqueles que mais precisam", declara a Agência Internacional de Energia. "A experiência de crises anteriores demonstra que os mecanismos de apoio bem direcionados são mais eficazes e fiscalmente sustentáveis do que os subsídios generalizados".

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