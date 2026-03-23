Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 23 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Combustíveis mais caros esta semana. Veja o valor dos aumentos

23 mar, 2026 - 07:20 • João Malheiro

Os combustíveis dispararam nas últimas três semanas, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.

A+ / A-

Já a partir de segunda-feira, o preço do gasóleo vai subir 12,3 cêntimos e vai vender-se a valores bem acima dos dois euros. Já a gasolina sobe 7,4 cêntimos em relação ao valor desta semana.

São as previsões oficiais do Governo para esta semana, contemplando já o valor do desconto que tem aplicado todas as semanas, a rondar os três cêntimos, sempre que o valor dos combustíveis aumentou mais de 10 cêntimos.

"Na ausência desta redução, e de acordo com informações obtidas junto do sector, a partir da próxima segunda-feira, o preço do gasóleo rodoviário subiria 15,5 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo aumentaria 9,1 cêntimos por litro", esclarece o Executivo, em comunicado.

Sendo assim, o preço médio do gasóleo avançará na próxima segunda-feira para 2,05 euros e a gasolina subirá para 1,931 euros.

Os combustíveis dispararam nas últimas três semanas, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.

No dia em que começou a guerra, o valor médio de venda do gasóleo era de 1,59 euros. Na gasolina, a 28 de fevereiro, era de 1,68 euros.

A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, diz à Renascença que a tendência de subida dos preços deve manter-se nas próximas semanas e as consequências serão duras.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 23 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda