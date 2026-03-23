Combustíveis mais caros esta semana. Veja o valor dos aumentos

Já a partir de segunda-feira, o preço do gasóleo vai subir 12,3 cêntimos e vai vender-se a valores bem acima dos dois euros. Já a gasolina sobe 7,4 cêntimos em relação ao valor desta semana.

São as previsões oficiais do Governo para esta semana, contemplando já o valor do desconto que tem aplicado todas as semanas, a rondar os três cêntimos, sempre que o valor dos combustíveis aumentou mais de 10 cêntimos.

"Na ausência desta redução, e de acordo com informações obtidas junto do sector, a partir da próxima segunda-feira, o preço do gasóleo rodoviário subiria 15,5 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo aumentaria 9,1 cêntimos por litro", esclarece o Executivo, em comunicado.

Sendo assim, o preço médio do gasóleo avançará na próxima segunda-feira para 2,05 euros e a gasolina subirá para 1,931 euros.



Os combustíveis dispararam nas últimas três semanas, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.

No dia em que começou a guerra, o valor médio de venda do gasóleo era de 1,59 euros. Na gasolina, a 28 de fevereiro, era de 1,68 euros.

A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, diz à Renascença que a tendência de subida dos preços deve manter-se nas próximas semanas e as consequências serão duras.

