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Preços da habitação com aumento recorde de 17,6% em 2025

23 mar, 2026 - 11:20 • Lusa

Em 2025, foram transacionadas 169.812 habitações, o que representa um aumento de 8,6% relativamente ao ano anterior.

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O índice de preços da habitação aumentou 17,6% em 2025, mais 8,5 pontos percentuais do que em 2024 e a taxa mais elevada na série disponível, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No ano passado, o aumento médio dos preços das casas existentes (18,9%) superou o das casas novas (14,2%).

Segundo o INE, em 2025 foram transacionadas 169.812 habitações, o que representa um aumento de 8,6% relativamente ao ano anterior e o registo mais elevado da série disponível.

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