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Preços de energia descem depois de Trump interromper ataques ao Irão

23 mar, 2026 - 11:55 • João Malheiro

Petróleo e gás em queda depois de anúncio de Trump.

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Em resultado de Donald Trump anunciar uma pausa de cinco dias nos ataques contra o Irão, o preço do barril de petróleo Brent já baixou cerca de 8,6% para os 103 dólares por barril.

Na sexta-feira, o preço do Brent encontrava-se nos 112,19 dólares.

Já os contratos futuros de gás natural na Europa caíram 6%, para os 55 euros e setenta cêntimos.

Os combustíveis dispararam nas últimas três semanas, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.

Esta semana, em Portugal, o preço do gasóleo vai subir 12,3 cêntimos e vai vender-se a valores bem acima dos dois euros. Já a gasolina sobe 7,4 cêntimos em relação ao valor da semana passada.

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