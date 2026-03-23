Preços de energia descem depois de Trump interromper ataques ao Irão

Em resultado de Donald Trump anunciar uma pausa de cinco dias nos ataques contra o Irão, o preço do barril de petróleo Brent já baixou cerca de 8,6% para os 103 dólares por barril.

Na sexta-feira, o preço do Brent encontrava-se nos 112,19 dólares.

Já os contratos futuros de gás natural na Europa caíram 6%, para os 55 euros e setenta cêntimos.

Os combustíveis dispararam nas últimas três semanas, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.

Esta semana, em Portugal, o preço do gasóleo vai subir 12,3 cêntimos e vai vender-se a valores bem acima dos dois euros. Já a gasolina sobe 7,4 cêntimos em relação ao valor da semana passada.