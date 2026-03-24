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CIP tem proposta para aumentar salários, mas só depois de pacote laboral avançar

24 mar, 2026 - 12:43 • Ana Kotowicz

Primeiro, é preciso terminar as negociações do pacote laboral. Depois, Armindo Monteiro quer discutir como subir o salário dos portugueses.

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Salário mínimo nos 1.600 euros. A ideia tem quase quatro meses e foi defendida pelo primeiro-ministro, no início de dezembro. Agora, serve de inspiração a Armindo Monteiro, presidente da CIP — Confederação Empresarial de Portugal, que diz ter um plano para melhorar os salários em Portugal.

Quando? Depois de terminadas as negociações sobre o pacote laboral.

"O primeiro-ministro propôs, há relativamente pouco tempo, a subida do salário mínimo e aparentemente ninguém ligou a esse objetivo. Nós queremos dizer que ligámos e queremos contribuir para que ele seja possível", defendeu Armindo Monteiro, esta terça-feira, à porta do Ministério do Trabalho.


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Na Praça de Londres, em Lisboa, decorre mais uma reunião entre Governo, UGT e as quatro confederações empresariais sobre as alterações à lei laboral.

Mais uma vez, a CGTP não foi convidada a estar presente.

Aos jornalistas, Armindo Monteiro disse esperar que o processo negocial ficasse concluído hoje, e "assim que terminar" vai propor "um plano" de rendimentos, com o objetivo de aumentar salários e fazer crescer a economia.

Não detalhou, no entanto, se a proposta vai ser idêntica às metas apontadas por Luís Montenegro no encerramento do Congresso Nacional dos Autarcas Social-Democratas, no Porto: 1.600 euros de salário mínimo e 3.000 euros de médio.

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