Ana Sofia Terlica Pereira em primeiro no concurso para chefiar UTAO

A economista Ana Sofia Terlica Pereira, quadro do Banco de Portugal, ficou em primeiro lugar na lista no concurso para coordenar a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) do parlamento, segundo as listas provisórias do concurso.

De acordo com o projeto de ordenação final dos candidatos, publicado no site da Assembleia da República, Terlica Pereira foi a primeira classificada no procedimento concursal aberto pelo parlamento, seguindo-se Filipa de Almeida Cardoso e Vítor Filipe Nunes Canarias, no segundo e terceiro lugares, respetivamente.

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Ana Sofia Terlica Pereira também concorreu ao concurso (separado) que o parlamento abriu, em simultâneo, para escolher três técnicos para a UTAO, e ficou igualmente em primeiro lugar nesse procedimento, no qual Pedro Jorge de Castro Ferreira Medeiros, Samuel Bruno dos Prazeres Borralho e Maria Ângela Mineiro Dionísio são os candidatos que se seguem.

Os dois concursos foram abertos pela Assembleia da República para escolher técnicos em regime de cedência de interesse público ou de mobilidade interna na administração pública portuguesa.

O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) e deputado do Chega Rui Afonso adiantou à Lusa que as listas finais para coordenador e três técnicos serão conhecidas depois de decorridos dez dias úteis para reclamações após a publicação das listas provisórias agora conhecidas.

Licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) em 2002 e doutorada na mesma escola, Ana Sofia Terlica Pereira é economista do Banco de Portugal desde 2002 e já foi técnica consultora na UTAO entre maio de 2013 e maio de 2018.

A economista foi igualmente assessora nos Governos de António Costa, em dois gabinetes.

Primeiro, foi técnica especialista do gabinete de João Leão entre junho de 2018 e outubro de 2019, quando este foi secretário de Estado do Orçamento.

De seguida, entre novembro de 2019 e março de 2024, foi adjunta nos gabinetes da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, nos dois últimos executivos de Costa.

O currículo da economista, publicado no momento das suas designações, refere que Terlica Pereira foi professora assistente no Instituto Superior de Gestão de 2009 a 2013, professora associada, sem agregação, na Universidade Lusófona de Lisboa de 2009 a 2011, e professora associada, sem agregação, da Universidade Autónoma de Lisboa entre 2014 e 2018.

No banco central português, desempenhou funções no departamento de relações internacionais entre 2002 e 2003, no departamento de estatística entre 2003 e 2005, no departamento de mercados e gestão de reservas entre 2005 e 2009, e no departamento de estudos económicos entre 2009 e 2013.

A abertura dos concursos foi decidida pela COFAP em 30 de setembro de 2025, depois de o lugar de coordenador ter ficado vago com a saída de Rui Baleiras para vice-presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), por designação do primeiro Governo de Luís Montenegro.

A UTAO, em funções desde novembro de 2006, presta apoio aos deputados nas matérias relacionadas com as finanças públicas.

De acordo com a Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, é "uma unidade especializada que funciona sob orientação da comissão parlamentar permanente com competência em matéria orçamental e financeira, prestando-lhe apoio pela elaboração de estudos e documentos de trabalho técnico sobre a gestão orçamental e financeira pública".