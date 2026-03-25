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Aumento dos combustíveis fez parar 1.500 TVDE em Lisboa e no Porto

25 mar, 2026 - 10:39 • Lusa

Números dizem respeito ao mês de março. Associação garante que a paragem está a acelerar e que só não é mais grave porque quase metade da frota são carros elétricos.

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Março já registou menos 1.500 carros a combustão a trabalhar em Lisboa e no Porto por as plataformas Bolt e Uber não terem ajustado as tarifas aos aumentos dos combustíveis, revelou esta quarta-feira a associação de transportes em automóveis descaracterizados.

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados (APTAD) adianta que "a paragem está a acelerar", sendo que, "nos 57% [de veículos] que trabalham a combustão, a paragem é forte".

"Só é mascarada pelos veículos elétricos, que são 43% da frota", acrescenta a associação, adiantando à Lusa terem sido 1.500 os veículos que pararam este mês nas duas maiores cidades, por não ser opção "trabalhar para perder dinheiro".

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Na nota de imprensa, a associação critica novamente "a inação das plataformas face ao aumento dos combustíveis e exige intervenção urgente".

Atualizando o valor dos aumentos contabilizados nos combustíveis - passou dos 30 cêntimos há uma semana para mais de 40 cêntimos na atual -, a associação aponta ao mesmo alvo, afirmando que, "apesar disso, nem a Uber nem a Bolt ajustaram as tarifas, nem apresentaram qualquer mecanismo de apoio aos operadores e motoristas".

"Mais grave: nenhuma das plataformas respondeu às cartas abertas enviadas pela APTAD, onde eram diretamente questionadas sobre as medidas que pretendem implementar para fazer face a este aumento de custos", acusa ainda a associação.

Segundo a APTAD, as consequências "já são visíveis no terreno", com "operadores e motoristas que começaram a parar a atividade, porque simplesmente deixou de ser viável trabalhar nestas condições".

Neste contexto, a associação entende que a "situação é a prova inequívoca de que o atual enquadramento legal falhou", pois a "legislação em vigor permite que as plataformas continuem a definir unilateralmente os preços, sem qualquer obrigação de refletir os custos reais da atividade".

A APTAD recorda que "já apresentou ao Governo uma proposta de alteração à Lei do TVDE que corrige este desequilíbrio, introduzindo mecanismos como tarifas mínimas e uma taxa de ocupação mínima por plataforma, garantindo que os preços das viagens refletem os custos reais da atividade e evitando a destruição dos rendimentos dos motoristas".

"Perante a gravidade da situação", a associação exige uma "resposta imediata das plataformas Uber e Bolt, esclarecendo porque não refletem nos preços das viagens o aumento brutal dos combustíveis".

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