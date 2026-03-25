Banco de Portugal reduz previsão de crescimento económico para 2026

O Banco de Portugal reduziu drasticamente a previsão de crescimento económico para 2026 , de 2,3% para apenas 1,8%.

Na origem está o impacto negativo da guerra no Irão e os danos causados pelas recentes tempestades que varreram o país.

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No seu boletim económico trimestral, o banco estima, por isso, que a inflação em Portugal, em comparação com a zona euro, deverá acelerar para 2,8% este ano , contra 2,2% em 2025.

O Banco de Portugal considera que o conflito no Médio Oriente está a pressionar a inflação em alta para 2026 e 2027 , apontando o choque energético como um dos principais fatores por detrás desta revisão.

Ainda assim, o banco central antecipa uma descida gradual dos preços, explicando que “a dissipação do impacto do choque energético e a manutenção das expectativas de inflação de longo prazo ancoradas deverão permitir uma redução da inflação para 2% em 2028” .

No Orçamento do Estado para 2026, o Governo tinha previsto uma inflação de 2,1% para este ano.

O Banco de Portugal sublinha, contudo, que o cenário está rodeado de incerteza. As projeções assentam em pressupostos que consideram “uma duração relativamente limitada do conflito no Médio Oriente” , bem como efeitos controlados na confiança das famílias, das empresas e nas cadeias de abastecimento.

A instituição deixa, porém, um aviso: “a intensificação ou prolongamento das hostilidades teria um impacto mais significativo nos preços e na atividade” , podendo agravar o cenário económico previsto.