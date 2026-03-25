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Banco de Portugal
Classe média com mais dificuldade em pedir crédito à habitação
25 mar, 2026 - 18:40 • Sandra Afonso
Estudo do Banco de Portugal conclui que as prestações ultrapassam 40% do rendimento mediano.
Desde 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que as taxas de esforço têm vindo a subir e ainda não regressaram aos valores iniciais. De acordo com um estudo publicado esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, atingiram 53% no último trimestre de 2023. Depois deste pico começaram a descer, mas apenas ligeiramente, nos três primeiros trimestres de 2025 ficaram nos 48%.
Antes deste agravamento, entre 2009 e 2021, a prestação da casa representava menos de 30% do rendimento mediano das famílias.
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Ou seja, há cada vez mais famílias com dificuldade de acesso a crédito para habitação, por excederem a taxa de esforço. Segundo o BdP, uma taxa de esforço superior a 40% “sinaliza uma sobrecarga para uma família de rendimento mediano”.
Os novos valores refletem a subida do preço da habitação e das taxas de juro. Entre o início de 2019 e o final de 2023, o indicador prestação/rendimento duplicou, a prestação mensal disparou de 350 para 855 euros.
Apesar das taxas de juro terem descido, entretanto, com a queda da inflação, os preços das casas continuaram elevados e com tendência de subida.
A nível regional, em 2019 apenas nove municípios excediam os 40%, a prestação representava mais de 40% do rendimento. No final de 2023, passaram a 104, num total de 294 analisados.
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As maiores dificuldades de financiamento para a compra de casa registam-se no litoral, sobretudo Lisboa e Porto.
Na capital, a prestação mensal para uma casa com área mediana subiu de 907 para 1.811 euros, entre 2019 e 2023. Isto representa “uma taxa de esforço teórica de 102% para uma família de rendimento mediano”, diz o estudo.
No Porto, cresceu de 550 para 1.339 euros, para 84% do rendimento mediano das famílias.
Os autores concluem que uma família de classe média já não consegue crédito bancário para comprar uma casa em Lisboa ou no Porto, só com base no rendimento. Apenas as famílias de maiores rendimentos (percentil 90 e 80) podem adquirir “uma casa mediana a preços medianos” nas duas maiores cidades.
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O mesmo se passa em alguns municípios do Algarve, tendo em conta os valores medianos, que não são influenciados por valores muito altos.
“A compra só é acessível para famílias com poupança acumulada ou não residentes no município com rendimentos mais elevados (incluindo residentes no estrangeiro)”, concluem os autores.
Esta dificuldade de acesso a financiamento mantem-se também entre os jovens.
A alternativa pode ser o arrendamento, mas aqui a taxa de esforço é também elevada. O rácio entre a renda de uma casa mediana e o rendimento mediano das famílias passou de 36% em 2019 para 47% no início de 2025, com o aumento das rendas.
No litoral o arrendamento é ainda mais difícil, face à escassez da oferta. Entre 2019 e 2023, a renda mensal mediana em Lisboa subiu de 1.001 para 1.274 euros, o que representa 72% no rendimento mediano (sobe para 66% no caso do Porto).
Contas feitas, o índice de preços na habitação aumentou 140% entre 2016 e 2025. Entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2025 a renda mediana por metro quadrado subiu cerca de 65%.
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