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Preço do petróleo e gás descem esta quarta-feira

25 mar, 2026 - 07:55 • Lusa

A moderação nos preços do petróleo na abertura desta quarta-feira deve-se à onda de otimismo nos mercados em relação à possibilidade de um cessar-fogo na guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.

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O preço do petróleo Brent, referência europeia, caía esta quarta-feira quase 4% e às 08h20 estava a ser negociado ligeiramente acima dos 96 dólares por barril antes da abertura dos mercados bolsistas europeus.

Já o preço do gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, uma referência na Europa, iniciou as negociações com uma queda acentuada de mais de 5%, fechando a 50 euros por megawatt-hora (MWh).

Este é o quarto dia consecutivo de queda do preço do gás natural: recuou na terça-feira 4,66%, na segunda-feira 4,34% e na passada sexta-feira 4,20%.

No entanto, o preço mantém-se longe dos 31,60 euros registados a 27 de fevereiro, um dia antes do início da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão.

A moderação nos preços do petróleo na abertura desta quarta-feira deve-se à onda de otimismo nos mercados em relação à possibilidade de um cessar-fogo na guerra entre os EUA e Israel contra o Irão, depois de, segundo o The New York Times e o The Wall Street Journal, o Governo norte-americano ter enviado para Teerão um alegado plano de paz.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irão estão a progredir para pôr fim à guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel a 28 de fevereiro, e embora a República Islâmica reconheça os contactos indiretos, nega que estejam a decorrer negociações.

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