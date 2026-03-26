Miranda Sarmento: "Grande vitória para Portugal, resultados históricos"

(Em atualização)

Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, considera que os indicadores económicos de 2025, conhecidos esta quinta-feira, "são uma frande vitória de Portugal". O ministro critica a "narrativa pessimistas" e fala num "resultado histórico"

O ministro das Finanças falava aos jornalistas em Lisboa, depois da divulgação das Contas Nacionais Trimestrais relativas a 2025 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Manteremos uma trajetória prudente. A melhor forma de proteger as famílias é manter as contas equilibradas e evitar encargos futuros", defende Miranda Sarmento.

O ministro garante que "este excedente não é um fim em si mesmo, é condição para continuar a descer impostos" e assume que 2026 é um ano desafiante, devido às tempestades e o conflito no Irão.

Questionado sobre mais medidas para combater a subida dos preços, Miranda Sarmento remeteu para mais tarde.

"Avaliamos semana a semana as respostas necessárias para a resolução do conflito", responde Miranda Sarmento, que lembra o desconto no ISP já em vigor, para tentar contrariar a subida a pico dos preços dos combustíveis.

Questionado pelos jornalistas, o ministro das Finanças, afastou, no entanto, a necessidade de elaborar um Orçamento retificativo. "Nesta fase não vemos necessidade de retificativo", responde.

Miranda Samento avisou ainda que "o resultado de 2025 não tem uma transposição direta para 2026", mas assumiu que este excedente é uma "melhoria do ponto de partida" para este ano, que promete ser difícil.

Rutura com o PS? "País precisa de continuar a ter OE"

Sobre o impasse que está instalado no Parlamento com a eleição dos órgãos externos da Assembleia da República - que já levou o PS a ameaçar romper as relações com o Governo - e questionado se isso pode comprometer a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano, o ministro das Finanças defende que a questão é "extemporânea".

"A discussão será tranquila, serena, e que chegue a bom porto. O país precisa de continuar a ter Orçamentos do Estado aprovados", avisou, no entanto.

Excedente maior do que o previsto

No ano passado, segundo o INE, o excedente das contas públicas fixou-se em 0,7% do PIB, ou seja, uma revisão em alta face aos 0,3% estimado pelo ministério de Miranda Sarmento no Orçamento do Estado para 2026. Também a dívida pública recuou mais e caiu para 89,7% do PIB.

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O ministro das Finanças já tinha esta semana previsto um saldo orçamental muito acima das expetativas, falando numa "boa surpresa" no excedente de 2025.