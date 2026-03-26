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Finanças

Portugal com excedente orçamental de 0,7% em 2025, acima do esperado pelo Governo

26 mar, 2026 - 11:05 • João Malheiro

Excedente das contas públicas de 2025 fixou-se em 0,7% do PIB, uma revisão em alta face aos 0,3% do PIB estimado pelo Ministério das Finanças

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Portugal terminou 2025 com um excedente orçamental de 0,7% do PIB, um valor acima daquele que o Ministério das Finanças esperava (0,3%).

O valor foi avançado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no relatório das Contas Nacionais Trimestrais.

Assim, segundo o INE, o excedente das contas públicas fixou-se em 0,7% do PIB, ou seja, uma revisão em alta face aos 0,3% estimado pelo ministério de Miranda Sarmento no Orçamento do Estado para 2026.

Também a dívida pública recuou mais e caiu para 89,7% do PIB — o valor mais baixo desde junho de 2010 (93,6%), ou seja, em 15 anos.

No total, o Estado obteve um saldo positivo de 2.058,6 milhões de euros em 2025.

A receita total ascendeu a 133 mil milhões de euros, tendo aumentado 6,7% entre 2024 e 2025 (mais 8,3 mil milhões de euros), impulsionada pelo aumento da receita corrente (variação de 5,8%, correspondendo a mais 7,1 mil milhões de euros).

A despesa total variou 6,6% em 2025 (mais 8,1 mil milhões de euros), para 130,9 mil milhões de euros, tendo a despesa corrente aumentado 6,3 mil milhões de euros (5,6%) em consequência do crescimento das remunerações dos empregados (+7,6%) e das prestações sociais, exceto transferências sociais em espécie (+6,2%).

Em 2025, as receitas fiscais aumentaram 6,7% em termos nominais, atingindo 108,7 mil milhões de euros. O indicador de carga fiscal, correspondente ao rácio entre as receitas fiscais e o PIB, aumentou para 35,4% (35,2% no ano anterior).

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