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Preços do petróleo e do gás voltam a subir esta quinta-feira

26 mar, 2026 - 08:02 • João Malheiro

Preços voltam a subir depois de uma quebra na quarta-feira.

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O preço do petróleo abriu esta quinta-feira em subida.

Pelas 08h00 desta quinta-feira, o preço do Brent subia cerca de 2,5% para quase 105 dólares o barril.

Já o gás natural também sobe, se bem que de forma mais ligeira. Trata-se de um aumento de 0,75% do preço.

Mesmo assim, quebra-se uma tendência de cinco dias consecutivos em que o gás apresentava descidas.

Os preços da energia têm estado a subir na sequência dos recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações de gás iranianas, entre as quais o campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, no Irão.

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