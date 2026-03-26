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Preços do petróleo e do gás voltam a subir esta quinta-feira
26 mar, 2026 - 08:02 • João Malheiro
Preços voltam a subir depois de uma quebra na quarta-feira.
O preço do petróleo abriu esta quinta-feira em subida.
Pelas 08h00 desta quinta-feira, o preço do Brent subia cerca de 2,5% para quase 105 dólares o barril.
Já o gás natural também sobe, se bem que de forma mais ligeira. Trata-se de um aumento de 0,75% do preço.
Mesmo assim, quebra-se uma tendência de cinco dias consecutivos em que o gás apresentava descidas.
Os preços da energia têm estado a subir na sequência dos recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações de gás iranianas, entre as quais o campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, no Irão.
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