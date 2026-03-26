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Tecnológica de Braga distribui 180 mil euros de lucros pelos 36 trabalhadores

26 mar, 2026 - 18:29 • Lusa

Cada um dos trabalhadores da Braga Keep Solutions recebeu a recompensa de 5.036 euros pelo seu empenho e dedicação.

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A tecnológica de Braga Keep Solutions distribuiu mais de 180 mil euros dos lucros de 2025 pelos seus 36 colaboradores, que em média receberam, cada um, 5.036 euros, foi esta quinta-feira divulgado.

Em nota publicada na sua página do Facebook, a empresa sublinha que esta prática de distribuição de lucros pelos trabalhadores vai já no 12.º ano consecutivo, atingindo, no total, 622.750 euros.

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Para o diretor financeiro da empresa, Luís Miguel Ferros, esta política é um reflexo da visão da empresa em reconhecer o empenho e a dedicação dos seus colaboradores.

"O crescimento da empresa é fruto do trabalho e do empenho de cada colaborador. Por isso, é justo que todos beneficiem dos bons resultados alcançados ao longo do ano", sublinha.

A Keep Solutions foi fundada em 2008 por um docente e ex-alunos de Informática e Ciências de Computação da Universidade do Minho e desenvolve soluções avançadas para gestão e preservação de informação.

Tem trabalhado com vários ministérios, universidades, municípios e privados, além de instituições internacionais como a Comissão Europeia, universidades e arquivos nacionais, nomeadamente da Suécia, Estónia e Dinamarca.

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