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- 27 mar, 2026
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Combustíveis devem ficar mais baratos para a semana
27 mar, 2026 - 08:35 • João Carlos Malta , João Malheiro
A confirmarem-se estas previsões, trata-se de uma quebra na tendência de subida acentuada dos preços dos combustíveis.
Os preços dos combustíveis deverão baixar na próxima semana, segundo indica fonte do setor à Renascença.
A tendência ao fecho do mercado desta quinta-feira aponta para uma descida de um cêntimo no gasóleo e 2,5 cêntimos na gasolina.
A confirmarem-se estas previsões, trata-se de uma quebra na tendência de subida acentuada dos preços dos combustíveis. No entanto, os preços finais só ficarão a saber-se na próxima semana.
Os combustíveis disparam há quase um mês, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.
No dia em que começou a guerra, o valor médio de venda do gasóleo era de 1,59 euros. Na gasolina, a 28 de fevereiro, era de 1,68 euros.
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