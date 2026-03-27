Combustíveis devem ficar mais baratos para a semana

Os preços dos combustíveis deverão baixar na próxima semana, segundo indica fonte do setor à Renascença.

A tendência ao fecho do mercado desta quinta-feira aponta para uma descida de um cêntimo no gasóleo e 2,5 cêntimos na gasolina.

A confirmarem-se estas previsões, trata-se de uma quebra na tendência de subida acentuada dos preços dos combustíveis. No entanto, os preços finais só ficarão a saber-se na próxima semana.

Os combustíveis disparam há quase um mês, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.

No dia em que começou a guerra, o valor médio de venda do gasóleo era de 1,59 euros. Na gasolina, a 28 de fevereiro, era de 1,68 euros.