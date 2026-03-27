Gasóleo mantém o preço na próxima semana e gasolina desce dois cêntimos

A ANAREC, Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis, fez esta sexta-feira ao início da tarde uma nova atualização dos preços que os combustíveis vão ter na próxima semana. Assim, o gasóleo deverá manter o preço e a gasolina deverá descer dois cêntimos por litro.

De manhã, e tendo como referência o fecho dos mercados de quinta-feira, os valores que tinham sido adiantados pela ANAREC à Renascença, eram ligeiramente diferentes.

No fecho do mercado de quinta-feira, a tendência apontava para uma descida de um cêntimo no gasóleo e 2,5 cêntimos na gasolina.

A confirmarem-se estas previsões, trata-se de uma quebra na tendência de subida acentuada dos preços dos combustíveis. No entanto, os preços finais só ficarão a saber-se na próxima semana.

Os combustíveis disparam há quase um mês, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.

No dia em que começou a guerra, o valor médio de venda do gasóleo era de 1,59 euros. Na gasolina, a 28 de fevereiro, era de 1,68 euros. O preço médio do gasóleo subiu em Portugal cerca de 50 cêntimos e o da gasolina mais de 25 cêntimos.