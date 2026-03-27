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Gasóleo mantém o preço na próxima semana e gasolina desce dois cêntimos

27 mar, 2026 - 08:35 • João Carlos Malta , João Malheiro

A confirmarem-se estas previsões, trata-se de uma quebra na tendência de subida acentuada dos preços dos combustíveis.

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A ANAREC, Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis, fez esta sexta-feira ao início da tarde uma nova atualização dos preços que os combustíveis vão ter na próxima semana. Assim, o gasóleo deverá manter o preço e a gasolina deverá descer dois cêntimos por litro.

De manhã, e tendo como referência o fecho dos mercados de quinta-feira, os valores que tinham sido adiantados pela ANAREC à Renascença, eram ligeiramente diferentes.

No fecho do mercado de quinta-feira, a tendência apontava para uma descida de um cêntimo no gasóleo e 2,5 cêntimos na gasolina.

A confirmarem-se estas previsões, trata-se de uma quebra na tendência de subida acentuada dos preços dos combustíveis. No entanto, os preços finais só ficarão a saber-se na próxima semana.

Os combustíveis disparam há quase um mês, desde que a guerra no Médio Oriente começou, acumulando subidas de grande dimensão todas as semanas.

No dia em que começou a guerra, o valor médio de venda do gasóleo era de 1,59 euros. Na gasolina, a 28 de fevereiro, era de 1,68 euros. O preço médio do gasóleo subiu em Portugal cerca de 50 cêntimos e o da gasolina mais de 25 cêntimos.

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Mafalda Trigo, vice-presidente da ANAREC, Associação de Revendedores de Combustíveis, explica esta tendência de diminuição dos preços com a "descida considerável" do petróleo.

"Aliás, na quarta-feira havia previsões para uma descida ainda maior. Ontem foi reduzida essa descida", sublinha.

Apesar da tendência, "como são descidas suaves", Mafalda Trigo diz que "não pode ainda garantir o comportamento para a próxima semana, porque ainda falta o mercado do dia de hoje".

O que parece certo é de que o valor das vendas "não irá oscilar muito". A situação é muito instável nos mercados internacionais, lembra Mafalda Trigo que lembra que "após as declarações de Donald Trump a dizer que estavam a negociações para terminar a guerra, houve uma descida a pique".

"Portanto, qualquer situação que possa acontecer relativa à guerra no Médio Oriente pode transferir-se para uma alteração [dos preços]", remata.

[notícia atualizada às 14h20 com os novos valores de referência anunciados pela ANAREC]

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  • Rídiculo
    27 mar, 2026 Simplesmente ridículo 09:16
    Descida de 1 cêntimo no gasóleo e 2,5 Cêntimos na gasolina... RIDÍCULO!!! Venha quanto antes o tabelamento de preços nas bombas que se estivermos à espera do "Mercado", podemos esperar deitados...

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