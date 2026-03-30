Botijas de gás vão subir 20% já no início do mês

O preço das botijas de gás vai subir 20% já no início do próximo mês, mas como se trata de um mercado liberalizado algumas das marcas podem já estar a fazer refletir o aumento dos valores no final de março.

Segundo, a ANAREC (Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis) no caso de uma botija de 13 litros de gás butano, o aumento pode ser em média de três euros em cada garrafa.

Já nas botijas maiores de 45 litros, o aumento dos preços pode chegar mesmo aos 15 euros, segundo a mesma associação.

A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, diz que este se trata de um mercado em que cada um dos revendedores tem possibilidade de impor os próprios preços e que, portanto, estes valores são indicativos de uma tendência de subida.

A mesma responsável diz mesmo que algumas companhias já estão a fazer refletir estes aumentos, mas a maior parte fá-lo-á a partir da próxima quarta-feira, quando o mês de abril começa.