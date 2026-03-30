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Energia
Botijas de gás vão subir 20% já no início do mês
30 mar, 2026 - 11:52 • João Carlos Malta
Mais uma subida de preços a afetar os consumidores portugueses e que pode variar entre os três e os quinze euros, em média, consoante o tipo de gás e a capacidade que cada um utiliza.
O preço das botijas de gás vai subir 20% já no início do próximo mês, mas como se trata de um mercado liberalizado algumas das marcas podem já estar a fazer refletir o aumento dos valores no final de março.
Segundo, a ANAREC (Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis) no caso de uma botija de 13 litros de gás butano, o aumento pode ser em média de três euros em cada garrafa.
Já nas botijas maiores de 45 litros, o aumento dos preços pode chegar mesmo aos 15 euros, segundo a mesma associação.
A vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, diz que este se trata de um mercado em que cada um dos revendedores tem possibilidade de impor os próprios preços e que, portanto, estes valores são indicativos de uma tendência de subida.
A mesma responsável diz mesmo que algumas companhias já estão a fazer refletir estes aumentos, mas a maior parte fá-lo-á a partir da próxima quarta-feira, quando o mês de abril começa.
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Até aqui os preços médios, que variam como já se disse entre revendedores, situam-se entre os 32 e os 34 euros para botijas de 13kg e rondam os 110 euros nas que têm capacidade de 45 litros.
Estes valores vão agora aumentar com esta subida dos preços da energia que se tem seguido ao começo da guerra no Médio Oriente.
Na semana passada, foi anunciado que o programa “Botija Solidária” seria relançado vulnerabilidade económica na compra de botijas de gás, através das juntas de freguesia aderentes.
No dia 18, o primeiro-ministro anunciou uma comparticipação de 25 euros na botija de gás solidária para os próximos três meses face ao impacto da guerra no Médio Oriente. O valor anterior era de 15 euros.
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