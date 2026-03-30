Declaração do IRS Jovem passa a ser automática

A declaração automática vai ser alargada aos contribuintes abrangidos pelo IRS Jovem (Modelo 3) já a partir deste ano.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo Ministério das Finanças ao jornal Público.

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Quem beneficia do IRS Jovem pode deixar de preencher manualmente a declaração de rendimentos a entregar no Portal das Finanças.

A partir de quarta-feira, 1 de abril, já é possível começar a entregar a declaração de IRS com os rendimentos auferidos em 2025.

O IRS jovem aplica-se a quem tem trabalho dependente ou independente, nos primeiros 10 anos de obtenção de rendimentos e até aos 35 anos.

O benefício fiscal consiste na isenção de imposto até rendimentos correspondentes a 29.542,15 euros anuais – 55 Indexantes de Apoios Sociais (IAS).



Contempla uma isenção de 100% no primeiro ano e depois vai descendo ao longo do período de 10 anos.

Entretanto, todos os contribuintes têm até terça-feira, 31 de março, para reclamar do valor das despesas assumidas pelo fisco para o cálculo de deduções à coleta de IRS referentes às despesas gerais familiares e pela exigência de fatura.