- Noticiário das 3h
- 31 mar, 2026
-
Banco de Portugal
Habitação: Garantia pública faz disparar empréstimos a 100%, pagos até à reforma
30 mar, 2026 - 18:29 • Sandra Afonso
Há mais jovens a comprar casa. A garantia do Estado aumentou o acesso a crédito financiado acima do limite de 90%, com taxa de esforço superior e prazo de pagamento até aos 70 anos.
A garantia pública concedida a jovens até 35 anos contornou o limite imposto pelo Banco de Portugal, que proíbe o financiamento de mais de 90% dos imóveis. Desde que está em vigor, quase um quarto dos empréstimos ultrapassaram esta barreira e conseguiram mais dinheiro para a compra de casa própria e permanente, “passando de um valor virtualmente nulo em 2024, para 24% do total de crédito concedido em 2025”, diz o Banco de Portugal (BdP).
O Relatório de Acompanhamento das Medidas Macroprudenciais de 2025, publicado esta segunda-feira, revela ainda que destes 24%, “a maioria destes empréstimos foi concedida com um rácio LTV (‘loan-to-value’) de 100% e maturidades médias mais longas”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O apoio do Estado, a garantia pública, entrou em vigor em janeiro de 2025 e veio permitir a compra da primeira habitação própria e permanente (de imóveis até 450 mil euros), com financiamento até 100%, a jovens até aos 35 anos.
O Estado passou a ser fiador do empréstimo, garantindo o valor acima de 85% da compra, até 15%.
Garantia pública aumenta o risco no crédito à habitação
De acordo com o Banco de Portugal, 85% dos créditos com garantia pública receberam 100% do financiamento, 13% financiaram entre 90% e 100% da casa e apenas 3% pediram menos de 90% do valor pago pelo imóvel.
Em comparação com todos os empréstimos concedidos pela banca, os novos créditos à habitação com financiamento superior a 90% passaram de um valor residual (0,1%), em 2024, para 19% do crédito concedido, em 2025. Este aumento regista-se sobretudo na compra de habitação própria e permanente, onde a proporção de crédito acima de 90% já representa 24%, o valor registado em 2018.
Banco de Portugal
Classe média com mais dificuldade em pedir crédito à habitação
Estudo do Banco de Portugal conclui que as prestaç(...)
Nos empréstimos sem garantia estatal, a esmagadora maioria respeitou os limites recomendados pelo Banco de Portugal.
“Os empréstimos abrangidos pela garantia do Estado contribuíram para a subida do endividamento e da taxa de esforço dos mutuários, resultando numa acumulação de vulnerabilidades para a estabilidade financeira a médio e longo prazo”, avisa o BdP. “Esta evolução refletiu-se num crescimento na proporção de novos créditos à habitação concedidos a mutuários com perfis de risco elevado, que passou de 3% em 2024 para 21% em 2025”, acrescenta.
A taxa de esforço nestes créditos também aumentou, para 33,7%, acima da média que está nos 29,6%. Aproxima-se dos 43% no caso de um único mutuário e dos 39% nos casais.
Ou seja, estes jovens apresentam um nível de endividamento maior e têm uma margem de segurança mais curta para enfrentar eventuais choques nos juros ou no rendimento.
Para os bancos estes riscos estão parcialmente mitigados, pela garantia estatal. “Esta acumulação de vulnerabilidades para a estabilidade financeira deverá ser parcialmente mitigada pela proteção conferida às instituições financeiras pela garantia em caso de incumprimento dos mutuários”, sublinha o supervisor.
Por outro lado, o Banco de Portugal admite que a subida do endividamento pode reduzir o consumo e o investimento destas famílias e a garantia estatal pode contribuir para o aumento do preço das casas, porque reforça a procura.
Crédito à habitação acelera em fevereiro pelo 25.º mês consecutivo para 111.658 milhões de euros
Esta variação anual resultou de um abrandamento de(...)
Empréstimos para pagar já com a reforma, até aos 70 anos
A garantia estatal também prolongou o prazo de pagamento dos empréstimos, que supera agora os 30 anos recomendados pelo supervisor.
A maturidade média dos novos empréstimos à habitação atingiu os 32 anos, dois anos acima do limite macroprudencial. Em 2024, o prazo médio era de 31 anos.
Nestes empréstimos com garantia pública, mais de metade do crédito tem um prazo de pagamento de 30 a 40 anos
Cerca de 70% destes novos mutuários, sete em cada dez destes jovens até aos 35 anos, vão ter mais de 70 anos no final do empréstimo. Já estarão reformados e a receber pensões.
Jovens já esgotaram mais de metade da garantia pública
O Tesouro já aplicou cerca de 900 milhões de euros em créditos à habitação para jovens. Contas feitas, 60% da garantia estatal já foi utilizada.
A medida avançou no início de 2025 com uma dotação inicial de 1,2 mil milhões de euros e foi mais tarde reforçada com 350 milhões. Conta agora com 1,55 mil milhões de euros, dos quais já foram utilizados quase 900 milhões.
No final do ano passado, o valor médio do financiamento ao abrigo da garantia foi de 207 mil euros, acima da média registada no crédito à habitação sem garantia pública, que ficou nos 174 mil euros.
Olhando ainda para os contratos já celebrados, mais de 62% envolvem dois mutuários, com idades médias entre 30 e 31 anos, enquanto 38% correspondem a mutuários individuais.
Na maioria dos empréstimos, o prazo de pagamento ultrapassa os 36 anos.
- Noticiário das 3h
- 31 mar, 2026
-
- SMN, “Pacto Verde” e acesso à Habitação. Guia de bolso das propostas do PS
- Crédito à habitação acelera em fevereiro pelo 25.º mês consecutivo para 111.658 milhões de euros
- Crédito à habitação. DECO alerta para “ligeiro aumento” das prestações
- Classe média com mais dificuldade em pedir crédito à habitação
- SMN, “Pacto Verde” e acesso à Habitação. Guia de bolso das propostas do PS
- Crédito à habitação acelera em fevereiro pelo 25.º mês consecutivo para 111.658 milhões de euros
- Crédito à habitação. DECO alerta para “ligeiro aumento” das prestações
- Classe média com mais dificuldade em pedir crédito à habitação