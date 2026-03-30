Habitação: Garantia pública faz disparar empréstimos a 100%, pagos até à reforma

A garantia pública concedida a jovens até 35 anos contornou o limite imposto pelo Banco de Portugal, que proíbe o financiamento de mais de 90% dos imóveis. Desde que está em vigor, quase um quarto dos empréstimos ultrapassaram esta barreira e conseguiram mais dinheiro para a compra de casa própria e permanente, “passando de um valor virtualmente nulo em 2024, para 24% do total de crédito concedido em 2025”, diz o Banco de Portugal (BdP). O Relatório de Acompanhamento das Medidas Macroprudenciais de 2025, publicado esta segunda-feira, revela ainda que destes 24%, “a maioria destes empréstimos foi concedida com um rácio LTV (‘loan-to-value’) de 100% e maturidades médias mais longas”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O apoio do Estado, a garantia pública, entrou em vigor em janeiro de 2025 e veio permitir a compra da primeira habitação própria e permanente (de imóveis até 450 mil euros), com financiamento até 100%, a jovens até aos 35 anos. O Estado passou a ser fiador do empréstimo, garantindo o valor acima de 85% da compra, até 15%. Garantia pública aumenta o risco no crédito à habitação De acordo com o Banco de Portugal, 85% dos créditos com garantia pública receberam 100% do financiamento, 13% financiaram entre 90% e 100% da casa e apenas 3% pediram menos de 90% do valor pago pelo imóvel. Em comparação com todos os empréstimos concedidos pela banca, os novos créditos à habitação com financiamento superior a 90% passaram de um valor residual (0,1%), em 2024, para 19% do crédito concedido, em 2025. Este aumento regista-se sobretudo na compra de habitação própria e permanente, onde a proporção de crédito acima de 90% já representa 24%, o valor registado em 2018.

Nos empréstimos sem garantia estatal, a esmagadora maioria respeitou os limites recomendados pelo Banco de Portugal. “Os empréstimos abrangidos pela garantia do Estado contribuíram para a subida do endividamento e da taxa de esforço dos mutuários, resultando numa acumulação de vulnerabilidades para a estabilidade financeira a médio e longo prazo”, avisa o BdP. “Esta evolução refletiu-se num crescimento na proporção de novos créditos à habitação concedidos a mutuários com perfis de risco elevado, que passou de 3% em 2024 para 21% em 2025”, acrescenta. A taxa de esforço nestes créditos também aumentou, para 33,7%, acima da média que está nos 29,6%. Aproxima-se dos 43% no caso de um único mutuário e dos 39% nos casais. Ou seja, estes jovens apresentam um nível de endividamento maior e têm uma margem de segurança mais curta para enfrentar eventuais choques nos juros ou no rendimento. Para os bancos estes riscos estão parcialmente mitigados, pela garantia estatal. “Esta acumulação de vulnerabilidades para a estabilidade financeira deverá ser parcialmente mitigada pela proteção conferida às instituições financeiras pela garantia em caso de incumprimento dos mutuários”, sublinha o supervisor. Por outro lado, o Banco de Portugal admite que a subida do endividamento pode reduzir o consumo e o investimento destas famílias e a garantia estatal pode contribuir para o aumento do preço das casas, porque reforça a procura.