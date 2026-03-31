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INE
Combustíveis fazem inflação subir para 2,7% em março
31 mar, 2026 - 09:45 • João Carlos Malta
Os números do Índice de Preços no Consumidor foi dados a conhecer esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Combustíveis explicam a quase totalidade do crescimento.
A inflação aumentou para 2,7% em março de 2026, ficando 0,6 pontos percentuais acima da variação de fevereiro.
A estimativa é feita esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). "A aceleração do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis".
A diferença no Índice de Preços no Consumidor (IPC) em relação a março de 2025 é de 2,3%. "Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 2,3% (valor idêntico no mês anterior)", adianta ainda o INE.
O indicador da inflação subjacente, que se refere ao índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, registou em março uma variação de 2,0%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior.
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