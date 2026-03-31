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Desemprego sobe ligeiramente em fevereiro para 5,8%
31 mar, 2026 - 13:10 • Olímpia Mairos
A população desempregada foi estimada em 328,1 mil pessoas, tendo aumentado face a janeiro, mas diminuído quando comparada com o mesmo período do ano passado.
A taxa de desemprego em Portugal aumentou para 5,8% em fevereiro, representando uma subida de 0,2 pontos percentuais face ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
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De acordo com as estimativas provisórias, “a taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor superior ao de janeiro de 2026 (0,2 p.p.)”, embora permaneça abaixo do registado no mesmo mês de 2025.
Apesar do aumento mensal, os dados indicam uma melhoria em termos homólogos. O INE refere que o valor de fevereiro é “inferior ao de fevereiro do ano anterior (0,4 p.p.)”.
A população desempregada foi estimada em 328,1 mil pessoas, tendo aumentado face a janeiro, mas diminuído quando comparada com o mesmo período do ano passado.
Já a taxa de subutilização do trabalho atingiu 9,7%, refletindo um ligeiro agravamento mensal. Ainda assim, mantém-se abaixo dos níveis registados há um ano.
Segundo o relatório, este indicador “foi estimado em 9,7%, valor superior ao do mês anterior (0,1 p.p.), mas inferior ao do mesmo mês do ano anterior (0,9 p.p.)”.
Os dados mostram também que o emprego registou uma ligeira redução face ao mês anterior, com a população empregada a fixar-se em 5,286,9 milhões de pessoas.
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