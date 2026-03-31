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ERSE propõe aumento de 6,3% no gás natural

31 mar, 2026 - 18:37 • Ricardo Vieira

O impacto na fatura mensal de um casal sem filhos e de casal com dois filhos será entre os 0,89 e os 1,58 euros, respetivamente.

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A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propõe um aumento de 6,3% no mercado regulado de gás natural, a partir de 1 de outubro.

De acordo com a proposta anunciada esta terça-feira, o impacto na fatura mensal de um casal sem filhos e de casal com dois filhos será entre os 0,89 e os 1,58 euros, respetivamente.

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"Com esta proposta de tarifas, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado observarão, no conjunto dos últimos cinco anos, uma variação média anual de +5,3% no preço final", indica a ERSE.

Estão sujeitos a estes aumentos os cerca de 437 mil consumidores que permaneciam, no final de junho de 2025, no mercado regulado.

A decisão final será tomada pela ERSE, após ouvir o Conselho Tarifário, até 1 de junho.

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