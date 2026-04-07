- Noticiário das 14h
- 07 abr, 2026
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Anarec assegura normalidade no stock de combustível em Portugal
07 abr, 2026 - 11:34 • Redação
Revendedores de combustível garantem que a situação de instabilidade no abastecimento verificada em França não tem impacto no mercado nacional.
A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) diz que não há risco de ruptura de stock em Portugal.
Cerca de 18% dos postos franceses têm falta de pelo menos um tipo de combustível após o fim de semana de Páscoa, mas a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, diz à Renascença que a questão não se coloca, pelo menos “por agora”.
"Não ha mínima preocupação relativamente a esta situação", diz, enfatizando: "Não há qualquer escassez no país."
A ANAREC esclarece ainda o seu papel na prevenção de situações semelhantes em Portugal: embora a associação não tenha poder de controlo direto sobre o stock das gasolineiras, mantém um canal de comunicação constante com os seus associados.
O setor prevê que a situação em França se regularize nos próximos dias, reforçando que, para o consumidor português, o abastecimento permanece totalmente garantido e sem interrupções previstas.
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