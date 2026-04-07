Preços das casas em Portugal subiram 180% na última década

Portugal registou a segunda maior subida dos preços das casas na União Europeia no quarto trimestre de 2025, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

No conjunto da União Europeia, os preços da habitação aumentaram 5,5% face ao mesmo período de 2024, enquanto as rendas subiram 3,2%. Em cadeia, face ao terceiro trimestre de 2025, os preços das casas cresceram 0,8% e os arrendamentos 0,6%, confirmando uma tendência de subida, ainda que mais moderada.

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A evolução dos últimos anos coloca Portugal entre os mercados mais pressionados. Entre 2015 e o final de 2025, os preços das casas em Portugal aumentaram 180%, um dos valores mais elevados da União Europeia, apenas atrás da Hungria, onde os preços mais do que triplicaram (+290%). No mesmo período, também se destacam aumentos na Lituânia (+168%) e na Bulgária (+157%), enquanto a Finlândia foi o único país onde os preços recuaram (-3%).

De forma geral, os dados mostram que os preços da habitação cresceram mais do que as rendas na maioria dos países europeus. Entre 2015 e 2025, os preços das casas aumentaram 64,9% na União Europeia, enquanto os arrendamentos subiram 21,8%.

Ainda assim, as rendas registaram aumentos em todos os Estados-membros, com os maiores crescimentos na Hungria (+109%), Lituânia (+88%) e na Irlanda e Polónia (ambos com +76%).

Os números agora divulgados confirmam que o acesso à habitação continua a ser um dos principais desafios na Europa, com Portugal entre os países onde a subida dos preços tem sido mais acentuada, mantendo pressão tanto na compra como no arrendamento.