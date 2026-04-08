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Esparguete aumenta 24% numa semana. Cabaz alimentar nunca esteve tão caro

08 abr, 2026 - 20:46 • Catarina Magalhães

Ir atrás do atum mais barato ou da batata mais em conta, pode ser uma tarefa complicada, mas estes cálculos estão disponíveis num site de simulações de preços da DECO.

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O preço do cabaz alimentar voltou a registar o preço mais alto de sempre, indicou esta quarta-feira a DECO Proteste.

Para comprar os 63 produtos do cabaz é preciso pagar 257,95 euros, um aumento de 2,95 euros no espaço de uma semana.

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Segundo a DECO Proteste, a massa esparguete (24%), a massa espiral (18%) e o atum posta em óleo vegetal (16%) foram os produtos cujo preço mais aumentou face à semana anterior.

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Em particular, o pacote de massa esparguete subiu para 1,18 euros, a massa espiral para 1,37 euros e o atum posta em óleo vegetal para 1,65 euros.

Contas feitas, o cabaz com bens alimentares regista uma subida de 6,67% em relação ao início do ano e de 37,4% em comparação com 2022.

Já em comparação com o mesmo período do ano passado, a maior subida verificou-se no carapau (55%), seguido pela couve-coração (49%) e pelos brócolos (42%).

Há um ano, comprar os mesmos produtos custava menos 19,79 euros. Já em comparação com 2022, os portugueses gastam agora mais 70 euros.

O carrinho de compras destas contas também inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Como posso saber onde fazer compras mais baratas?

Procurar o atum mais barato ou a batata mais em conta, pode ser uma tarefa complicada, mas estes cálculos estão disponíveis num site de simulações de preços da DECO.

Para saber qual é o supermercado mais em conta para a sua lista de compras, basta escolher o distrito e o concelho de residência ou local de preferência para a entrega das compras para conseguir perceber a evolução dos preços.

Os preços do cabaz básico são atualizados todos os dias, e esta calculadora tem ainda em conta o valor de entrega (se for o caso).

Se continuar com dúvidas, a DECO tem uma linha telefónica com uma equipa especializada, disponível a ajudar nos dias úteis das 9h00 às 18h00: 218 410 890.

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