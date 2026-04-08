Esparguete aumenta 24% numa semana. Cabaz alimentar nunca esteve tão caro

Segundo a DECO Proteste, a massa esparguete (24%), a massa espiral (18%) e o atum posta em óleo vegetal (16%) foram os produtos cujo preço mais aumentou face à semana anterior.

Para comprar os 63 produtos do cabaz é preciso pagar 257,95 euros , um aumento de 2,95 euros no espaço de uma semana.

O preço do cabaz alimentar voltou a registar o preço mais alto de sempre, indicou esta quarta-feira a DECO Proteste.

Em particular, o pacote de massa esparguete subiu para 1,18 euros, a massa espiral para 1,37 euros e o atum posta em óleo vegetal para 1,65 euros.

Contas feitas, o cabaz com bens alimentares regista uma subida de 6,67% em relação ao início do ano e de 37,4% em comparação com 2022.

Já em comparação com o mesmo período do ano passado, a maior subida verificou-se no carapau (55%), seguido pela couve-coração (49%) e pelos brócolos (42%).



Há um ano, comprar os mesmos produtos custava menos 19,79 euros. Já em comparação com 2022, os portugueses gastam agora mais 70 euros.

O carrinho de compras destas contas também inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.



Como posso saber onde fazer compras mais baratas?

Procurar o atum mais barato ou a batata mais em conta, pode ser uma tarefa complicada, mas estes cálculos estão disponíveis num site de simulações de preços da DECO.

Para saber qual é o supermercado mais em conta para a sua lista de compras, basta escolher o distrito e o concelho de residência ou local de preferência para a entrega das compras para conseguir perceber a evolução dos preços.

Os preços do cabaz básico são atualizados todos os dias, e esta calculadora tem ainda em conta o valor de entrega (se for o caso).

Se continuar com dúvidas, a DECO tem uma linha telefónica com uma equipa especializada, disponível a ajudar nos dias úteis das 9h00 às 18h00: 218 410 890.