Pacote laboral: UGT inclinada para o "não", mas quer mais negociações

A UGT estará inclinada para rejeitar esta quinta-feira a mais recente versão proposta de reforma laboral do Governo, avançou o semanário Expresso e confirmou, entretanto, a Renascença. Esta quinta-feira, a central sindical decide em reunião do Secretariado Nacional a posição final sobre a versão entregue pelo Governo na passada segunda-feira e o mais provável é que saia "fumo negro" do encontro entre os vários sindicatos afetos à UGT. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Não estamos convictos que terá acabado a negociação”, admite fonte sindical à Renascença. “A nossa matriz é esta. Quando há matérias que ainda podem ser negociadas, queremos negociá-las”. A postura é, ainda assim, bem mais flexível do que aquela no final do ano passado, quando todas as alas da UGT votaram a favor da greve geral, marcada em conjunto com a CGTP. “Não é um ‘não’ tão forte. Queremos é negociar”, vinca o mesmo sindicalista.

A visão é simples: a UGT não dá o assunto por encerrado, mostra esperança num acordo, não menciona a possibilidade de novas paralisações e, assim, pressionar o governo a não dar por concluído o processo negocial. Só assim serão ultrapassadas as linhas vermelhas definidas pela UGT (nomeadamente, o “outsourcing”, o regresso do banco de horas e o alargamento dos contratos a termo) – e que, apesar da vocalidade do secretário-geral Mário Mourão, começam a dividir a central sindical, com alguns membros da central sindical a considerarem avanços por parte do Governo. “Houve uma enorme evolução”, reconhece outra fonte, mais próxima da ala social-democrata da UGT. “Na nossa perspetiva, até já haveria condições para um ‘sim’. O importante agora é que não se fechem as portas”.