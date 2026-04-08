- Noticiário das 12h
- 08 abr, 2026
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Médio Oriente
Preços do gás e do petróleo na Europa a cair após acordo de cessar-fogo
08 abr, 2026 - 07:11 • Lusa
Mercado aliviado pela perspetiva de um cessar-fogo no Irão e do desempedimento do Estreito de Ormuz.
[Atualizado às 08h00]
Os preços do gás na Europa caíram esta terça-feira cerca de 20% na abertura do mercado, acompanhando a queda dos preços do petróleo, depois de os Estados Unidos terem adiado o ultimato contra o Irão e de Teerão ter indicado disponibilidade para negociar.
Pouco depois do início das negociações às 07h00 (hora em Lisboa), o contrato de futuros holandês TTF, considerado a referência europeia, caiu 19,24% para 43 euros, depois de ter chegado a cair mais de 20% para 42,5 euros.
Da mesma forma, os preços do petróleo caíram depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter adiado as ameaças contra o Irão e de Teerão ter indicado a possibilidade para negociar, concordando em reabrir o Estreito de Ormuz.
A queda chegou a ultrapassar os 15%, mas por volta das 05h00, o preço do crude West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio (referência norte-americana), caia 14,53% para 96,54 dólares.
O crude Brent do Mar do Norte para entrega em junho, a referência do mercado global, caiu 13,13% para 94,92 dólares.
O dólar norte-americano desvalorizou face às principais moedas e chegou a perder mais de 1% face à libra esterlina.
As bolsas asiáticas registaram uma forte subida, com expectativa de recuperação na Europa.
Por volta das 05h00, na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 5,33% para 55.277 pontos, enquanto em Seul, o índice Kospi disparava quase 7% para 5.873 pontos.
A Bolsa de Taipé registou uma subida de 4,47%, a de Sydney, 2,66%, e o índice Hang Seng de Hong Kong --- que retomou as negociações após um feriado prolongado de dois dias --- subiu aproximadamente 3%.
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