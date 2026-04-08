Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Pensões

Quanto vou receber de reforma? Segurança Social lança simulador na aplicação

08 abr, 2026 - 16:29 • Diogo Camilo

Simulador permite calcular o valor da pensão de velhice, a partir dos dados da carreira contributiva registada, aplicando eventuais penalizações (por antecipação) ou bonificações (por adiamento).

A+ / A-

A partir de agora, vai poder calcular o valor da sua reforma não só na página da Segurança Social, como também na aplicação para telemóvel.

O simulador de pensões já existe no portal desde 2018, mas passa agora a estar disponível na app, podendo estimar o valor futuro das suas pensões.

"Esta evolução permite que qualquer cidadão possa estimar o valor da sua futura reforma através do dispositivo móvel, com total conveniência e rapidez", refere a Segurança Social.

A partir dos dados da carreira contributiva que é registada, é possível estimar o valor da pensão de velhice de cada contribuinte.

É também possível fazer uma estimativa automática do valor a receber e introduzir diferentes datas possíveis de passagem à pensão, aplicando eventuais penalizações (por antecipação) ou bonificações (por adiamento).

A Segurança Social alerta que os resultados obtidos são "meramente indicativos" e que servem sobretudo de "guia de apoio".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)