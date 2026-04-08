Quanto vou receber de reforma? Segurança Social lança simulador na aplicação

A partir de agora, vai poder calcular o valor da sua reforma não só na página da Segurança Social, como também na aplicação para telemóvel.

O simulador de pensões já existe no portal desde 2018, mas passa agora a estar disponível na app, podendo estimar o valor futuro das suas pensões.

"Esta evolução permite que qualquer cidadão possa estimar o valor da sua futura reforma através do dispositivo móvel, com total conveniência e rapidez", refere a Segurança Social.

A partir dos dados da carreira contributiva que é registada, é possível estimar o valor da pensão de velhice de cada contribuinte.

É também possível fazer uma estimativa automática do valor a receber e introduzir diferentes datas possíveis de passagem à pensão, aplicando eventuais penalizações (por antecipação) ou bonificações (por adiamento).

A Segurança Social alerta que os resultados obtidos são "meramente indicativos" e que servem sobretudo de "guia de apoio".