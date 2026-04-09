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Energia
Combustíveis com tendência de descida de preços na próxima semana
09 abr, 2026 - 11:21 • João Carlos Malta
No espaço de um mês, a subida acumulada do gasóleo foi de 52 cêntimos. A da gasolina foi de, aproximadamente, 28 cêntimos.
A tendência do fecho do mercado, na última quarta-feira, aponta para uma descida do preço dos combustíveis na próxima semana.
Segundo as previsões anunciadas pela ANAREC, associação de revelou que se os valores se mantiverem iguais aos de ontem, a tendência será de o gasóleo descer 5,5 cêntimos e a gasolina três cêntimos.
Esta quinta-feira, em entrevista à Renascença, o antigo ministro da Economia António Costa Silva diz que "levará semanas" até que o preço dos combustíveis retomem os valores praticados em fevereiro, antes do início da guerra entre os Estados Unidos da América e o Irão.
A demora decorre dos danos ainda por calcular nas centrais de energia na região do Médio Oriente e dos atrasos na circulação de navios que exportam a matéria-prima.
No espaço de um mês, a subida acumulada do gasóleo foi de 52 cêntimos. A da gasolina foi de, aproximadamente, 28 cêntimos.
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