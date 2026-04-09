Governo acaba com penas de prisão a quem ocultar contratos à Segurança Social

O Governo quer reduzir as penas a aplicar aos empregadores que omitam a contratação de trabalhadores à Segurança Social, acabando com a condenação de prisão e propondo que a multa máxima baixe de 180 mil euros para 40 mil.

No documento a que a Lusa teve acesso, o Governo revê o regime de responsabilidade criminal a aplicar aos empregadores pela omissão de comunicação de admissão de trabalhadores, consagrado no artigo 106.°-A do Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT). .

Nesta nova versão, o Governo propõe que "o empregador que não comunique à Segurança Social a admissão de trabalhadores" no prazo de seis meses seguintes ao fim do prazo legal de envio dessa informação "é punido com pena de multa até 80 dias" (até 40 mil euros).

Trata-se de uma mudança em relação ao anteprojeto de reforma laboral apresentado em julho de 2025, no qual o Governo propunha revogar o artigo atualmente em vigor, que prevê que um empregador pode ser punido com pena de prisão até três anos ou com uma multa até 360 dias (até 180 mil euros).

Ou seja, na nova versão acaba a possibilidade de os empregadores serem condenados com uma pena de prisão e, simultaneamente, reduz o valor da multa máxima, ao baixar a base de cálculo de 360 dias para 80.

A criminalização atualmente em vigor existe desde 01 de maio de 2023, desde que entregou em vigor a Agenda do Trabalho Digno, lançada pelo último Governo de António Costa.