Lucros da TAP caem 92% para 4,2 milhões de euros

A TAP registou uma queda de 92% no lucro líquido no ano passado. No ano passado, a companhia aérea portuguesa teve um resultado líquido de 4,2 milhões de euros. Para estes resultados, segundo escreve a TAP contribuem o efeito extraordinário de atualização de IRC e o aumento dos custos num momento de incerteza no setor. Há um ano a TAP tinha registado lucro de 53,7 milhões de euros, ano em que já tinha registado um decréscimo de 70%. No ano passado, as receitas operacionais totalizaram 4 313 milhões de euros em 2025 (+1,2% face a 2024), impulsionadas sobretudo pelas receitas de passagens (+0,8%) e pelo negócio de Manutenção (+10,7%), anunciou esta quinta-feira a companhia aérea.

“O resultado líquido recorrente teria sido 46 milhões de euros caso excluíssemos o impacto da atualização das taxas de IRC”, declara a empresa num comunicado sobre os resultados. O ano de 2025 fica marcado pela conclusão do Plano de Reestruturação e em que o Governo deu início ao processo de privatização de até 49,9% da empresa. Uma iniciativa que deve ficar concluída este ano. Também os custos operacionais recorrentes pressionaram os resultados, tendo atingido 4.070 milhões de euros (um crescimento de 3,6%), com aumentos nos custos de tráfego (+6,7%), pessoal (+7,9%) e depreciações e amortizações (+10,8%), parcialmente compensados pela redução dos custos com combustível (-5,4%).

Para este ano, a estratégia da TAP, segundo o comunicado da companhia, assenta “num crescimento disciplinado e sustentável”, suportado pela “expansão e modernização da frota com aeronaves Airbus NEO”, e o reforço da eficiência operacional e sustentabilidade. A TAP acrescenta que o crescimento deverá ser impulsionado sobretudo pela rede transatlântica, com destaque para o Brasil, e pela expansão das operações a partir do Porto, incluindo novas rotas e o desenvolvimento de um hub de Manutenção. Luís Rodrigues, CEO da TAP, afirma que “em 2025, a TAP apresentou resultados sólidos, suportados por uma procura resiliente de passagens em toda a rede, principalmente na segunda metade do ano, e por um contributo relevante do negócio de Manutenção, que continuou a reforçar o seu peso nas receitas totais”.