Quebra de lucros na TAP “não é uma catástrofe para a privatização”

É "mais uma vírgula" que os potenciais compradores vão ter de analisar. É assim que especialista em aviação Pedro Castro, olha para a redução dos lucros da TAP, numa altura me que a companhia atravessa o processo de privatização de 49,9% do capital.

No entanto, Pedro Castro afasta a eventualidade do resultado vir a alterar o valor da empresa.

A TAP registou uma queda de 92% no lucro líquido no ano passado. No ano passado, a companhia aérea portuguesa teve um resultado líquido de 4,2 milhões de euros. Para estes resultados, segundo escreve a TAP contribuem o efeito extraordinário de atualização de IRC e o aumento dos custos num momento de incerteza no setor.

Há um ano a TAP tinha registado lucro de 53,7 milhões de euros, ano em que já tinha registado um decréscimo de 70%.

Pedro Castro lembra, contudo, que a quebra nos lucros demonstra que o modelo desenhado pelo Governo para a companhia aérea - e que o futuro comprador está obrigado a cumprir - não está a ter a compensação esperada.

“Estes resultados são mais uma vírgula. Não concordo que sejam uma catástrofe para o processo de privatização ou o privado estava a pensar uma coisa e agora viu estes resultados e vai embora. Não”, defende.