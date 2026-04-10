- Noticiário das 20h
- 10 abr, 2026
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Gasóleo e gasolina
Combustíveis: Governo mantém atual desconto no ISP na próxima semana
10 abr, 2026 - 18:31 • Ricardo Vieira
Na próxima semana, continuará a aplicar-se uma redução das taxas de ISP de 8,3 cêntimos por litro no gasóleo e de 4,6 cêntimos na gasolina sem chumbo, indica o Ministério das Finanças.
O Governo vai manter na próxima semana o desconto extraordinário no ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos que é uma das componentes do preço dos combustíveis, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.
"Na próxima semana, continuará a aplicar-se uma redução das taxas de ISP de 8,3 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 4,6 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo", refere o gabinete do ministro Joaquim Miranda Sarmento, em comunicado enviado às redações.
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Segundo as contas do Ministério das Finanças, considerando a incidência do IVA, "o desconto real para os portugueses continuará, assim, a ser de 10,3 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 5,6 cêntimos por litro no caso da gasolina sem chumbo".
O preço dos combustíveis nos postos de abastecimento deverá descer até 5,5 cêntimos na próxima segunda-feira, de acordo com as previsões do setor.
Segundo a ANAREC, associação de revendedores de combustíveis, se os valores se mantiverem iguais aos de quinta-feira, a tendência será de o gasóleo descer 5,5 cêntimos e a gasolina três cêntimos.
O preço médio do gasóleo simples estava quinta-feira nos 2,177 euros por litro e da gasolina simples 95 nos 1,943 euros, indica o site da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Na quinta-feira, em entrevista à Renascença, o antigo ministro da Economia António Costa Silva diz que "levará semanas" até que o preço dos combustíveis retomem os valores praticados em fevereiro, antes do início da guerra entre os Estados Unidos da América e o Irão.
A demora decorre dos danos ainda por calcular nas centrais de energia na região do Médio Oriente e dos atrasos na circulação de navios que exportam a matéria-prima.
No espaço de um mês, a subida acumulada do gasóleo foi de 52 cêntimos. A da gasolina foi de, aproximadamente, 28 cêntimos.
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