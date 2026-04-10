Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Gasóleo e gasolina

Combustíveis: Governo mantém atual desconto no ISP

10 abr, 2026 - 18:31 • Ricardo Vieira

Na próxima semana, continuará a aplicar-se uma redução das taxas de ISP de 8,3 cêntimos por litro no gasóleo e de 4,6 cêntimos na gasolina sem chumbo, indica o Ministério das Finanças.

A+ / A-

O Governo vai manter na próxima semana o desconto extraordinário no ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos que é uma das componentes do preço dos combustíveis, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

"Na próxima semana, continuará a aplicar-se uma redução das taxas de ISP de 8,3 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 4,6 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo", refere o gabinete do ministro Joaquim Miranda Sarmento, em comunicado enviado às redações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo as contas do Ministério das Finanças, considerando a incidência do IVA, "o desconto real para os portugueses continuará, assim, a ser de 10,3 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 5,6 cêntimos por litro no caso da gasolina sem chumbo".

O preço dos combustíveis nos postos de abastecimento deverá descer até 5,5 cêntimos na próxima segunda-feira, de acordo com as previsões do setor.

Segundo a ANAREC, associação de revendedores de combustíveis, se os valores se mantiverem iguais aos de quinta-feira, a tendência será de o gasóleo descer 5,5 cêntimos e a gasolina três cêntimos.

Na quinta-feira, em entrevista à Renascença, o antigo ministro da Economia António Costa Silva diz que "levará semanas" até que o preço dos combustíveis retomem os valores praticados em fevereiro, antes do início da guerra entre os Estados Unidos da América e o Irão.

A demora decorre dos danos ainda por calcular nas centrais de energia na região do Médio Oriente e dos atrasos na circulação de navios que exportam a matéria-prima.

No espaço de um mês, a subida acumulada do gasóleo foi de 52 cêntimos. A da gasolina foi de, aproximadamente, 28 cêntimos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 10 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)