Fim do visto prévio é “enorme incentivo à fraude”, alerta Frente Cívica

O vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha, acusa o Governo de dar um “enorme incentivo à fraude e à corrupção”, com o fim do visto prévio do Tribunal de Contas para contratos públicos até 10 milhões de euros.



Em declarações à Renascença, João Paulo Batalha considera que o executivo de Luís Montenegro não vai bem nesta proposta de lei, que ainda terá de passar pelo crivo do Parlamento.

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O ativista anti-corrupção defende a importância do Tribunal de Contas na revisão dos contratos públicos.

“É um enorme incentivo à fraude e à corrupção e é um incentivo baseado num conjunto de mentiras, muito repetidas mas que continuam a ser mentiras, sobre o papel do Tribunal de Contas como sendo o causador dos atrasos na contratação pública e isso é objetivamente falso, até porque há prazos imperativos que o Tribunal de Contas tem que cumprir e cumpre-os até abaixo do prazo, que são 26 dias.”