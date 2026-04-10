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Pacote laboral: UGT no Ministério do Trabalho para manifestar abertura ao diálogo

10 abr, 2026 - 16:35 • Redação

Mário Mourão comunicou formalmente que a central sindical rejeita a atual proposta de revisão da lei laboral.

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O secretário-geral da UGT esteve esta sexta-feira no Ministério do Trabalho para entregar a decisão do Secretariado Nacional de rejeitar a proposta de revisão da lei laboral do Governo.

A informação foi confirmada à Renascença pelo secretário-geral da central sindical, Mário Mourão.

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O encontro serviu também para reafirmar a posição da UGT de abertura à continuidade das negociações sobre a revisão da legislação laboral.

Entretanto, o Governo convocou a UGT e as quatro confederações empresariais para uma reunião na segunda-feira no âmbito do processo negocial sobre as alterações à lei laboral, confirmou à Renascença uma fonte da UGT.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que o Governo fez tudo para conseguir um entendimento e que, nesta altura, seria indesculpável que o pais não aproveitasse a oportunidade de avançar com as alterações à Lei Laboral. Lembrou, contudo, que mesmo sem entendimento, as alterações podem ser aprovadas no Parlamento.

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