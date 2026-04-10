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Preços do gasóleo e da gasolina descem na próxima semana

10 abr, 2026 - 08:58 • João Carlos Malta

A descida será maior no gasóleo do que na gasolina, mas também tem sido no diesel que os aumentos têm sido maiores depois do início da guerra no Médio Oriente.

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A tendência do fecho do mercado, na última quinta-feira, aponta para uma descida do preço dos combustíveis na próxima semana.

Segundo as previsões anunciadas pela ANAREC, associação de revendedores de combustíveis, se os valores se mantiverem iguais aos de ontem, a tendência será de o gasóleo descer 5,5 cêntimos e a gasolina três cêntimos.

Na quinta-feira, em entrevista à Renascença, o antigo ministro da Economia António Costa Silva diz que "levará semanas" até que o preço dos combustíveis retomem os valores praticados em fevereiro, antes do início da guerra entre os Estados Unidos da América e o Irão.

A demora decorre dos danos ainda por calcular nas centrais de energia na região do Médio Oriente e dos atrasos na circulação de navios que exportam a matéria-prima.

No espaço de um mês, a subida acumulada do gasóleo foi de 52 cêntimos. A da gasolina foi de, aproximadamente, 28 cêntimos.

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