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Bolsas fecham a "verde" e otimistas com resolução no Médio Oriente

13 abr, 2026 - 23:13 • Redação

Os principais índices da Bolsa de Nova Iorque fecharam esta segunda-feira a ganhar, aparentemente com os investidores otimistas quanto a uma resolução dos problemas no Médio Oriente que possa estar para breve.

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Os principais índices da Bolsa de Nova Iorque fecharam esta segunda-feira a ganhar, aparentemente com os investidores otimistas quanto a uma resolução dos problemas no Médio Oriente que possa estar para breve.

O Presidente dos Estados Unidos mantém que Teerão quer um acordo, mas que não há hipóteses de entendimento se o Irão quiser ter uma arma nuclear. As negociações, mesmo assim, continuam. o que vai animando os mercados. Por exemplo, o índice de referência S&P 500 subiu, de acordo com os jornais da especialidade, 1,02%, para 6.886,24 pontos. O industrial Dow Jones também ganhou 0,63%, terminando o dia com 48.218,25 pontos, e o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 1,23%, para 23.183,74 pontos.

Todos os índices referidos tinham começado as negociações do dia e da semana no vermelho perante o anúncio norte-americano do bloqueio do Estreito de Ormuz e terminaram a valorizar, esta segunda-feira.

Ao mesmo tempo em que Donald Trump assegura que as negociações com Teerão continuam - e num dia em que o Presidente dos EUA deu que falar pelas suas declarações sobre o Papa Leão XIV - os aliados da NATO anunciaram que não se vão juntar aos Estados Unidos no plano para bloquear o Estreito de Ormuz, contrariando o que Donald Trump tinha dito no domingo. Por seu lado, Trump ameaçou esta segunda-feira eliminar os navios iranianos que se aproximem da frota norte-americana. No entretanto, petroleiros que se dirigiram até ao Estreito acabaram por voltar para trás, pelo que se espera uma abertura vacilante dos mercados na terça-feira.

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