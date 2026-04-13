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Economia
Inflação acelera para 2,7% em março devido à subida dos combustíveis
13 abr, 2026 - 11:25 • Lusa
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 5,7% em março.
A taxa de inflação acelerou para 2,7% em março, mais 0,6 pontos percentuais do que em fevereiro, refletindo sobretudo o aumento do preço dos combustíveis, anuncia esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).
“A aceleração do IPC [Índice de Preços no Consumidor] é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis”, salienta o instituto estatístico, que hoje confirmou a estimativa rápida divulgada no final do mês passado.
Em março, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 5,7% (-2,2% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,4% (6,7% no mês anterior).
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