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Preço das rendas sobe 5,1% em março

13 abr, 2026 - 11:50

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, todas as regiões do país registaram aumentos, com a madeira liderar a subida do preço da habitação.

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As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 5,1% em março face ao mesmo mês de 2025, menos 0,1 pontos percentuais do que em fevereiro, tendo todas as regiões registado crescimentos homólogos, informou esta segunda-feira o Istituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, em março "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (6,5%)".

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,5%, face a 0,6% no mês anterior.As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram o Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Açores (0,6%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.

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