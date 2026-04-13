TAP vende Cateringpor ao grupo suíço Gate Gourmet
13 abr, 2026 - 11:06 • Lusa
Em comunicado, a TAP Air Portugal avança que "a proposta foi adjudicada ao grupo suíço Gate Gourmet, depois de seguidos os trâmites legais, e formalizada esta segunda-feira, 13 de abril".
A TAP vendeu os 51% que detinha na Cateringpor ao grupo suíço Gate Gourmet, acionista parceiro da companhia na empresa de "catering" e o único que apresentou proposta de compra, anunciou esta segunda-feira a transportadora portuguesa.
A TAP SA lançou a 30 de dezembro de 2025 um concurso público com vista à alienação do lote indivisível de 357.000 ações da Cateringpor, com o valor nominal de cinco euros cada e que representava 51% do capital social da empresa.
