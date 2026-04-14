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Goldman Sachs quer criar ETF com exposição indireta à bitcoin

14 abr, 2026 - 23:46 • Redação

Goldman Sachs entregou à SEC um pedido para lançar um ETF Bitcoin Premium Income. Produto pretende dar exposição indireta à bitcoin e gerar rendimento através de uma estratégia de prémio.

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A Goldman Sachs apresentou à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos um pedido para lançar um fundo negociado em bolsa, ETF, designado Bitcoin Premium Income.

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Segundo a informação divulgada, o objetivo do produto é oferecer aos investidores exposição indireta à bitcoin e, ao mesmo tempo, gerar rendimento através de uma estratégia de prémio.

Em condições normais, o fundo deverá aplicar pelo menos 80% dos seus ativos líquidos, acrescidos de eventuais empréstimos, em investimentos com exposição à bitcoin.

Entre esses ativos incluem-se produtos negociados em bolsa com exposição à bitcoin à vista, opções sobre esses produtos e opções sobre índices de ETP ligados à bitcoin.

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