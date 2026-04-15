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Bitcoin: nova investigação aponta Adam Back como possível criador

15 abr, 2026 - 18:56 • Redação

Identidade de Satoshi Nakamoto continua a ser um mistério mais de 15 anos após o lançamento do Bitcoin. Nova investigação jornalística aponta o cientista britânico Adam Back como possível autor. Visado rejeita ligação e classifica conclusões como coincidência.

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Ano sim ano não surge um artigo, documentário ou investigação que afirma ter descoberto a identidade de Satoshi Nakamoto, pseudónimo do criador da primeira e mais valiosa criptomoeda: a bitcoin. Em 2024, foi o documentário “Money Electric: The Bitcoin Mystery”, da HBO, apontou para o programador Peter Todd. Desta vez, uma investigação do “The New York Times” identifica Adam Back como possível autor.

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Adam Back, cientista informático britânico de 55 anos, é há muito apontado como um dos potenciais candidatos à identidade de Nakamoto. Com trabalho relevante na área da criptografia desde a década de 1990, desenvolveu o sistema Hashcash, tecnologia que influenciou diretamente o funcionamento da bitcoin e que aparece referida no documento original(White Paper) da criptomoeda.

A investigação baseia-se em elementos biográficos e na análise de padrões de escrita para sustentar a hipótese. No entanto, o próprio Back rejeita essa associação e contesta a metodologia utilizada.

“Não sou Satoshi”, afirmou Adam Back, considerando que as semelhanças apontadas resultam de “uma combinação de coincidência e expressões semelhantes entre pessoas com experiências e interesses próximos”.

O cientista negou ainda alegações relacionadas com a sua atividade em fóruns dedicados ao Bitcoin na altura em que Nakamoto se mostrava mais ativo, garantindo que participou regularmente nessas discussões.

A identidade de Satoshi Nakamoto é uma incógnita desde o lançamento da bitcoin, em 2008.

Todas as comunicações foram feitas sob pseudónimo e, desde 2011, não há qualquer intervenção pública atribuída ao criador da criptomoeda.

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